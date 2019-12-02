Elazığ'da karla mücadele ekipleri hazır hale getirildi

Elazığ'da 80 araç 158 personelden oluşan karla mücadele ekipleri hazır hale getirilirken, bugün ilk çalışma yapıldı.

Elazığ genelinde yüksek rakımlı yerlere mevsimin ilk karı yağdı. Kar yağmasıyla birlikte Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı karla mücadele ekipleri de hazır hale getirildi. 9 ayrı merkezin oluşturulduğu kentte 80 araçla 158 personelin görev yapacağı belirtildi. Öteyandan karla ilgili ilk çalışma ise Hazar Baba Kayak Merkezi ile Alaattin Köyü yolunda yapıldığı bildirildi.

Özel İdareden yapılan açıklamada;"İl Özel İdaresi kapanan köy yollarını en kısa zamanda açmak amacıyla bu yıl karla mücadele ekiplerinde 80 araç 158 personelle 9 ayrı merkezde 7 gün 24 saat esasına göre tüm köy yollarında çalışma yapacak.Vatandaşlarımız acil durumlarda karla mücadele ekiplerimize 0 424 247 23 26 - 0 424 247 53 27 nolu santral telefonlarımızdan ulaşabilecek, ayrıca kurum web sayfamızın karla mücadele bölümünden bütün ilçelerin ekip sorumlularının numaralarını bulabileceklerdir"denildi.