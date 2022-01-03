Elazığ'da karla mücadele sürüyor

Meteorolojinin uyarısını yaptığı kar yağışı Elazığ'da dün etkili oldu. Merkez'de hafif seyreden yağış, ilçe ve yüksek kesimlerde kendini gösterdi. Kar yağışıyla birlikte Kovancılar'da 8, Palu'da 9, Sivrice'de 1 ve Baskil'de 8 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Karla Mücadele Ekipleri kar yağışı nedeniyle il genelinde kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yürütülen çalışmalar ile köy yollarının önemli bir bölümü ulaşıma açılırken, diğerlerinin de en kısa sürede ulaşıma açılacağı bildirildi.

Elazığ İl Özel İdaresi'nde yapılan açıklamada, mevsim koşulları dolayısıyla Karla Mücadele Ekipleri'nin 24 saat hazır olduğunu ve kapanan köy yollarının açılmasına yönelik planlama çerçevesinde hemen çalışmaların başlatıldığı vurgulanarak, ”Kar yağışı dolayısıyla kapanan köy yollarını en kısa sürede ulaşıma açarak vatandaşlarımızın herhangi bir sorun yaşamaması için ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Şehrimizde etkili olan kar yağışı dolayısıyla kapanan köy yollarımızın önemli bir bölümü ulaşıma açıldı. Diğer köy yollarımızın da ulaşıma açılması için karla mücadele ekiplerimiz çalışmalarını devam ettirmektedirler” denildi.