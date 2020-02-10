Elazığ'da karla mücadele:35 köy yolunun açılması için çalışma yürütülüyor

Elazığ'da önceki gün etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 135 köy yolundan 100'ü açılırken, 35'inde çalışmanın sürdüğü bildirildi.

Önceki gün etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 135 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının 100'ü Valilik koordinesinde Özel İdare Genel Sekterliğine bağlı "Karla Mücadele" ekipleri tarafından açıldı. Halen kar nedeniyle ilçelerden Sivrice'de 9, Palu'da 7, Kovancılar'da 6 , Karakoçan'da 2, Baskil'de 4, Maden'de 7 köy yolunun kapalı olduğu olduğu bildirildi. Kapalı bulunan 35 köy yolunun açılması için çalışmanın sürdüğü bildirildi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü ise bölgede soğuk havanın etkisini sürdüreceğini bildirdi.