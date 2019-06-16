İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ'da katı atık depolama alanında yangın

Elazığ OSB’de bulunan katı atık depolama alanında yangın çıktı, itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu söndürdü.

Elazığ OSB'de bulunan katı atık depolama alanında yangın çıktı, itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu söndürdü.


Olay, Yurtbaşı beldesinin Organize Sanayi Bölgesinde bulunan katı atık deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, katı atık depolama alanın bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören sanayi çalışanları durumu Belediye İtfaiye Müdürlüğüne ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi, nedeni henüz belirlenemeyen yangını 4 saatlik çalışmanın ardından söndürdü.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.