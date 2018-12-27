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Elazığ'da kaybolan danaları jandarma buldu

Elazığ’da kaybolan büyükbaş hayvanlar , jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Elazığ'da kaybolan büyükbaş hayvanlar , jandarma ekipleri tarafından bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Poyraz köyünde bir besi ahırından 9 adet angus türü besi danası yükleme esnasında kaçtı. Haber verilmesi üzerinde arama çalışması başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 7 adet danayı buldu. Hayvanların sahibi yakalanamayan 5'ini arazide vurup keserken, 2'sini sağ olarak yakaladı.


Olumsuz hava şartları ve havanın kararmasından dolayı kayıp 2 hayvanın arama çalışmalarının ise yarın devam edileceği bildirildi.

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