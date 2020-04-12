Elazığ'da kaybolan otizmli çocuk 20 saat sonra bulundu

Elazığ'da ailesinin yanından ayrılarak kaybolan 9 yaşındaki otizm hastası Mert ekiplerin çalışması sonucu 20 saat sonra bulunarak ailesine teslim edildi.

Olay, merkeze bağlı Harput Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 9 yaşındaki Mert Aras Altındal, ailesinin yanından ayrılarak kayboldu. Bir süre kendi çabalarıyla kaybolduğu yerde çocuklarını arayan aile, bulamayınca durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, kaybolan çocuğu jandarma iz takip köpekleri ve drone kaldırarak aramaya başladı. Ekipler yaklaşık 20 saat süren aramanın ardından kaybolduğu yerden 5 kilometre uzakta derelik arazide üşümüş çocuğu buldu. Tek başına bulunan Mert, tedbir amaçlı Fethi Sekin Şehir Hastanesine götürülerek tedavisi yapıldı.

Çocuk daha sonra ailesine teslim edildi.