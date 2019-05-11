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Elazığ'da kayıp genç, aranıyor

Elazığ’da evinden çıkan ve 3 gündür haber alınamayan 24 yaşındaki genç adam aranıyor.

Elazığ'da evinden çıkan ve 3 gündür haber alınamayan 24 yaşındaki genç adam aranıyor.


Alınan bilgiye göre, Baskil ilçesine bağlı Hacımehmetli köyünde ailesiyle birlikte ikamet eden 24 yaşındaki Abdulkadir İkis, 3 günce kimseye bir şey söylemeden evden çıktı.Üniversite mezunu İkis'ten haber alamayan aile yakınları ilk önce kendi imkanları ile araştırdı, bulamayınca durumu Jandarma Komutanlığına bildirdi. Bunun üzerine Jandarma ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri arama yaptı ancak şuana kadar bir sonuç alamadı. 3 gündür haber alınamayan şahsın bulunması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.


İkis'i görenlerin durumu güvenlik güçlerine bildirmesi istendi.

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