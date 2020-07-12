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Elazığ'da kayıp hayvanları jandarma drone ile buldu

Elazığ’da arazide kaybolan 4 büyükbaş hayvan, jandarma tarafından drone yardımıyla bulunarak sahibine teslim edildi.

Elazığ'da arazide kaybolan 4 büyükbaş hayvan, jandarma tarafından drone yardımıyla bulunarak sahibine teslim edildi.


Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Yurtbaşı beldesinde S.B. ye ait olan büyükbaş hayvanlardan 4 tanesi otlatıldığı sırada kayboldu.Hayvanların sahibi köy sakinlerinin yardımıyla yaptığı arama da netice alamadı. Bunun üzerine durum İl Jandarma Komutanlığına bildirildi. Olay yerine JASAT ve jandarma asayiş ekipleri gönderildi.Jandarma ekiplerinin drone ile yaptığı arama da 4 büyükbaş hayvan kayboldukları yerden 5 kilometre uzaklıkta ormanlık alanda bulundu.


Bulunan hayvanlar sahibine teslim edildi.

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