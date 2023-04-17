Elazığ'da kayıp kuzenler olayında iddialara yalanlama: "Beni görünce 2. kattan atladı, yumrukla kendini bu hale getirdi"

Elazığ'da, kaçtığı adamdan yaklaşık 4 aydır haber alınamayan kadın, önceki gün akrabaları tarafından darp edildiğini iddia etti. İddiaların hedefindeki kuzeni, "Beni görünce 2. kattan atladı, yumrukla kendini bu hale getirdi" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ'ın Palu ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Mustafa Yılmaz, Ocak ayında 21 yaşındaki N.N.Y.'yi kaçırdı. İkili daha sonra evlendi. İddiaya göre, olayın ardından Yılmaz ailesi ile karşı taraf arasında gerginlikler yaşandı. Yaşanan gerginliklerin ardından Mustafa Yılmaz ile kuzeni Onur Yılmaz Ocak ayının son günlerinde ortadan kayboldu. Kuzenlerin kaybolmasının ardından polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı, 5 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kayıp kuzenler aradan geçen 4 aya rağmen bulunmazken, olaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Hastanede tedavi altında bulunan N.N.Y., kuzenleri tarafından öldürülesiye darp edildiğini iddia etti.

"Evi ve traktörü kundakladı"

İddiaları yalanlayan kuzeni Cengiz Yılmaz, “N.N.Y. köye gelmiş evi ve traktörü kundakladı. O esnada ben ve eşim bayram alışverişindeydik, kamera kayıtlarında var. Haber aldığım gibi köye gittim. Gittiğimde ev ve traktör yanıyordu. Beni görünce 2. kattan atlayıp bu hale geldi. Kaçarken yakaladım ve yakaladığımda yumrukla kendini bu hale getirdi. Traktör kundakladığında çocukların oyun alanıydı. Çocuklar o saatte okuldaydı. Yoksa can kaybı çok olurdu. Sosyal medya üzerinden suçlamalara maruz kalıyoruz. N.N.Y.'yi, Mustafa Yılmaz'ın ailesi köyün altında bekliyordu. Bunu dile getiriyoruz ki suçsuz olan içeride, suçlular dışarıda” diye konuştu.