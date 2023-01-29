Elazığ'da kazada takla atan aracın altında sıkıştı, ekipler seferber oldu

Elazığ'da gece saatlerinde yoğun kar yağışının da etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu panelvan şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası takla atarak ters dönen aracın altında sıkışan bir kişi, ekiplerin yoğun çalışmasıyla yaklaşık 1 buçuk saat sonra kurtarıldı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Elazığ-Pertek karayolu 2. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D. idaresindeki 67 TV 472 panelvan, yoğun kar yağışının da etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı. O sırada devriye görevinde olan Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, aracın yaklaşık 10 metre yükseklikten takla atarak şarampole devrildiğini fark etti ve durumu 112 sağlık, İtfaiye, UMKE ve AFAD ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, takla atarak ters dönen aracın altında sıkışan H.D.'yi kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Yaklaşık 1 buçuk saat sonra aracın altında sıkışan H.D., ekipler tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik ekipleri trafiği, bir süre tek şeritten sağladı.