Elazığ'da kazaların yaşandığı bulvarlarda hızlı ve güvenli ulaşım düzenlenmesi

Necmettin Erbakan ve Alparslan Türkeş bulvarlarında meydana gelen trafik kazalarının önüne geçilmesi için geçtiğimiz aylarda Elazığ Belediyesi ile Fırat Üniversitesi arasında imzalanan protokol gereği çalışmalara başlanmıştı. Bu kapsamda Elazığ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, bulvarda yaşanan kazaları minimuma indirmek için iki ana arter üzerinde bulunan kaza kara noktalarını belirleyerek yeniden düzenledi. Bulvarda yapılan çalışmalar neticesinde kazalara sebebiyet veren viraj kaldırıldı. Dolgu ve sıkıştırma işlemlerinin ardından asfalt seriminin yapıldığı yol kısa süre sonra hizmete hazır duruma gelecek.

''Amacımız güvenli ve hızlı bir ulaşım ağı oluşturmak''

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları yol yapım çalışmaları ile ilgili yaptığı açıklamada, ''Trafik kazası haberleri ile gündeme gelen Necmettin Erbakan ve Alparslan Türkeş bulvarlarında yaptığımız yol çalışmalarını ekiplerimiz hızlı bir şekilde tamamlayarak ulaşımı daha güvenli bir duruma getirdi. Hızlı ve güvenli ulaşım noktasında ilimizi daha iyi noktalara taşımak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Elazığ'ımız için kalıcı ve güzel işler yapmaya devam edeceğiz. Yeniden düzenlediğimiz iki önemli bulvarımız vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun'' dedi.