İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da keçiler otomobilin üzerine çıkarak yaprak yedi

Elazığ’da karnını doyurmak isteyen keçiler, bir otomobilin üzerine çıkarak ağaç yapraklarını yedi.

Elazığ'da karnını doyurmak isteyen keçiler, bir otomobilin üzerine çıkarak ağaç yapraklarını yedi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


Akçakiraz beldesinde otlatılmak üzere dışarı salınan keçiler, bir süre otlandıktan ağaçlardaki yapraklara gözünü dikti. Keçiler, park halindeki otomobilin üzerine çıkarak yaprakları yemeye başladı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

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