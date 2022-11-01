Elazığ'da keçiler otomobilin üzerine çıkarak yaprak yedi

Elazığ'da karnını doyurmak isteyen keçiler, bir otomobilin üzerine çıkarak ağaç yapraklarını yedi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Akçakiraz beldesinde otlatılmak üzere dışarı salınan keçiler, bir süre otlandıktan ağaçlardaki yapraklara gözünü dikti. Keçiler, park halindeki otomobilin üzerine çıkarak yaprakları yemeye başladı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı.