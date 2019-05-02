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Elazığ'da keklik markalama envanteri çalışması

Elazığ’da 66 avcının katılımıyla keklik markalama envanteri çalışması yapıldı.

Elazığ'da 66 avcının katılımıyla keklik markalama envanteri çalışması yapıldı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi ile Keklik Sevenler ve Yaban Hayatı Koruma Derneği arasında imzalanan protokol çerçevesinde keklik markalama envanteri çalışması yapıldı. Merkeze bağlı Sütlüce, Sivrice ilçesi Taşlıyayla avlağında yapılan çalışmaya kuruma bağlı ekipler ile 66 avcı katılım sağladı. Çalışma kapsamında, markalama envanter metodu ile 2 avlakta önce kekliklerin tespiti yapılmaya çalışıldı, ardından da yakalanan kekliklere halkalama yapıldı.


Av ve yaban hayvanlarının popülasyon durumu, göç alışkanlıkları, diğer yaban hayvanlarının varlık, yokluk tespitinin yapılmasına yönelik çalışma yürüten ekipler, kekliklerin biyolojileri, yaşam, beslenme alışkanlıkları kurak, canlı mühre tarzı avlanma biçimiyle yakalanmada herhangi bir zarar görüp görmediğinin tespit edildiği bildirildi.

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