Elazığ'da kenevir eken şüpheli yakalandı

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada yasadışı kenevir ekimi yapan şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda, 67 kök kenevir bitkisi, 5 gram kubar esrar, 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 65 adet fişek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuya mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında şüpheli A.S.'nin evinin bahçesine yasadışı kenevir ekimi yaptığı bilgisine ulaşıldı. Düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin evinde ve eklentilerinde yapılan arama sonucunda; 67 kök kenevir bitkisi, 5 gram kubar esrar, 1 adet kova düzeneği, 2 adet ruhsatsız 7.65 mm. çapında tabanca ve bu tabancalara ait 65 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Şüpheli hakkında, ‘Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti, Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçundan yasal işlem başlatıldığı bildirildi.