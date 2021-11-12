Elazığ'da Kent-Köy pazar yeri inşa çalışmaları başladı

Elazığ Belediyesi tarafından, Çaydaçıra Mahallesi'nde bulunan pazar alanı inşa çalışmaları başlatıldı.

Elazığ Belediyesi, şehrin değerini arttıracak projelerine devam ediyor. Kentin hızla gelişen mahallelerinden birisi olan Çaydaçıra Mahallesi'ne yeni yaşam alanlarının yapımı hızla devam ediyor. Yeni bağlantı yollarının yanı sıra Kent-Köy Yaşam Alanı, semt kütüphanesi, spor merkezi gibi sosyal yaşam donatıları kazandırılan Çaydaçıra Mahallesi'nde vatandaşların bir ihtiyacı daha gideriliyor. Geçtiğimiz aylarda hizmete sunulan Kent-Köy Yaşam Alanı yanında toplam 5 bin 350 metrekare alan üzerinde 3 bin 520 metrekare inşa alanına sahip Çaydaçıra Kent-Köy pazar yeri bünyesinde, 138 adet satış birimi ve lavabolar yer alacak. Temel kazı çalışmalarının başladığı pazar alanının üzeri çelik çatı ile kapatılacak.

Yapımı devam eden pazar yerinin tamamlanmasının ardından nitelikli ve konforlu bir yapıya sahip olmasının yanı sıra pazar alanında hem pazarcı esnafının daha iyi koşullarda çalışmasına olanak sağlanacak hem de vatandaşların son derece temiz ve sağlıklı bir ortamda alışveriş yapmalarına olanak sağlanmış olacak.