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Elazığ'da Kent-Köy Projesi'nin büyük kısmı tamamlandı

Elazığ’da hayata geçirilecek olan Kent-Köy Projesi’nin yüzde 80’i tamamlandı.

Elazığ'da hayata geçirilecek olan Kent-Köy Projesi'nin yüzde 80'i tamamlandı.


Elazığ Belediyesi'nin, çocukların doğal yaşamı tanıması, köy hayatını daha yakından bilmesi ve kültürünü özümsemesi amacıyla hayata geçirdiği Kent-Köy Projesi inşaatı, Çaydaçıra Mahallesi TOKİ 1. Etap Konutları arkasında hızla yükselmeye devam ediyor. İnşaatın yüzde 80'i tamamlanırken, projenin Eylül ayı sonuna kadar tamamlanarak hizmete sunulması hedefleniyor.


45 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen ve tarih temalı Osmanlı, Selçuklu, Orhun ile Cumhuriyet giriş kapılarının yer aldığı projenin içerisinde, çocuk eğitim ve aktivite noktaları, meyve bahçeleri, köy çeşmesi, yel değirmeni, köy kahvesi, organik ürün marketi, çiftlik alanı, kondisyon alanı, bisiklet parkuru, yürüyüş alanları mescit ve otoparkın yer alacağı bildirildi.

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