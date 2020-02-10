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Elazığ'da kentsel dönüşüm çalışmaları

Elazığ’ın Karşıyaka Mahallesi’nde başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarında 331 adet konutun yıkımına start verildi.

Elazığ'ın Karşıyaka Mahallesi'nde başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarında 331 adet konutun yıkımına start verildi.


Elazığ Belediyesi tarafından Toplu Konut İdaresi işbirliğinde merkeze bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde hayata geçirilmesi planlanan Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında mevcut 331 konutun yıkım çalışmalarına başlandı. Yıkımı başlanan konutlarla ilgili Elazığ Belediyesi ve TOKİ arasında görüşmeler tamamlanıp protokol imzalandı. Firma yetkilileri ve hak sahipleri arasında devam eden görüşmelerin sonuçlanmasının ardından 6 hektarlık alanda yeni binaların inşa sürecine başlanması için TOKİ tarafından ihaleye çıkarılacağı bildirildi.


Öteyandan, konutların yıkım sürecinin ise kısa sürede tamamlanmasının planlandığı aktarıldı.

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