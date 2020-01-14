Elazığ'da Kentsel Dönüşüm Projesi

Elazığ'ın Karşıyaka Mahallesi'nde 331 konutun yıkılarak 468 konut ile 31 iş yerinin kentsel dönüşüm kapsamında yapılması için hak sahipleri ile görüşmenin 29 Ocak'ta başlayacağı bildirildi.

Elazığ Belediyesi ile Toplu Konut İdaresi işbirliğinde Karşıyaka Mahallesi'nde hayata geçirilecek Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada."Karşıyaka Mahallesi'nde gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin Elazığ Belediyesi ve TOKİ arasında gerçekleştirilen görüşmeler tamamlanarak, protokol imzalanmasının ardından kentsel dönüşüm çalışmalarını gerçekleştirecek firma yetkilileri ile hak sahipleri arasında 29 Ocak tarihinde görüşmelere başlanacak. Görüşmeler, 2 Mart 2020 tarihine kadar devam edecek.

TOKİ yetkililerince, alanda bulunan binaların Bayındırlık ve İskan Bakanlığı verileri doğrultusunda tespit edilen değerlerine orantılı olarak hazırlanan teklifler, hak sahiplerine sunulacak. Karşıyaka Mahallesinde 6 hektarlık alanda gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 331 konut yıkılarak, yerine 402 adet 2+1, 66 adet 3+1 olmak üzere toplam 468 konut, 31 adet iş yeri inşa edilecek"denildi.

Seçim vaatleri arasında yer alan kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin Karşıyaka mahallesinde somut adım attıklarının belirten Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ise eski konutların yıkılarak yenisinin yapılacağını aktardı.