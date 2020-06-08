Elazığ'da kerpiç ev yangını

Elazığ'da bir köyde kerpiç ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Baskil ilçesinin Melikhan Köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Köydeki kerpiç evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları gören köy sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alıp söndürdü.

Kullanılamaz hale gelen kerpiç evdeki yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.