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Elazığ'da kerpiç evin duvarı yıkıldı, aile panikle dışarı kaçtı

Elazığ’da kerpiç bir evin duvarı çökerken, evdeki 3 kişilik aile panikle kendini dışarı atarak yara almadan kurtuldu.

Elazığ'da kerpiç bir evin duvarı çökerken, evdeki 3 kişilik aile panikle kendini dışarı atarak yara almadan kurtuldu.


Olay, gece saatlerinde merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi Burçak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazi Döğüş'a ait tek katlı kerpiç evin duvarı, kar yağışının da etkisiyle bir anda yıkıldı. Çökme sırasında 3 kişilik Döğüş ailesi büyük bir panik yaşayarak kendilerini dışarı attı. Duvarın dışarı doğru yıkılmasıyla olası bir facianın önüne geçildi. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tarafından evin etrafına şerit çekilerek önlem alındı. Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen ailenin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi


Olay anını anlatan Gazi Döğüş, “Ben içerideydim. Bir ses geldi ve dışarı çıktım, baktım ki duvar yıkıldı. Ben eşim ve oğlum vardı. Çok şükür bir sıkıntı yok, evde kalan eşyalarımız var” dedi.

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