Elazığ'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 zanlı yakalandı

Elazığ'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 zanlı, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, aranan şahısların yakalanabilmesi amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Yapılan çalışmalar sonucunda Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iki ayrı suçtan 4 yıl 1 ay kesinleşmiş hükümle aranan B.Ü. ve Elazığ Yerel İlamat Masası tarafından 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.T.'nin Harput Mahallesi'nde olduğu tespit edildi. Ekiplerce düzenlenen operasyonda yakalanan 2 zanlı, cezaevine teslim edildi.