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Elazığ'da ki bahçe yangını korkuttu

Elazığ’ın Maden ilçesinde çıkan yangında 2 bahçe kül olurken, çoğu ağaçta zarar gördü.

Elazığ'ın Maden ilçesinde çıkan yangında 2 bahçe kül olurken, çoğu ağaçta zarar gördü.


Yangın, Maden ilçesi Camii Kebir Mahallesi Tokmak bahçeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Saliha Deprem ve Mustafa Varol'a aile bahçelerde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın, kuru otların ve rüzgarında etkisi ile kısa sürede büyüyerek yerleşim yerlerine doğru ilerledi. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Maden ve Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını evlere ulaşmadan kontrol altına alarak söndürdü.


Yangında, 2 bahçe kül olurken çoğu ağaçta zarar gördü.

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