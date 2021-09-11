Elazığ'da kira fiyatları el yakıyor

Elazığ'da geçtiğimiz yıl meydana gelen deprem sonrası fırsatçıların fahiş oranda arttırdığı kiralık ev fiyatları, kentte 1 yıl içinde binlerce konutun yapılmasına rağmen hala düşmedi. Elazığ'da bazı mahallelerde kiralık ev fiyatları 4 bin lirayı aşarken, yüksek fiyatlar kiracıları kara kara düşündürmeye başladı.

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8'lik depremde 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde binlerce konut ise ağır hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde Elazığ'da 20 binden fazla konutun inşa edilmesi için çalışma başlatıldı. Bu süreç içerisinde kentte kiralık konut fiyatlarında fahiş derecede artış yaşandı. Yapılan ve teslim edilen evlere rağmen kira artışı düşmek yerine hızla yükselmeye devam etti. Bazı mahallelerde 4 bin lirayı aşan kira fiyatları vatandaşları kara kara düşündürürken Elazığ Emlakçılar Derneği Başkanı Hakan Albayrak, kentte ev sektöründe yüzde 60-70 oranında kira artışının yaşandığını söyledi.

"Elazığ'da ev sektöründe kirada yüzde 60-70 oranında artış yaşandı"

Yaklaşık 13 senedir emlakçılık yaptığını belirten Elazığ Emlakçılar Derneği Başkanı Hakan Albayrak, kendilerinin kentte yapılan konutların ardından kiraların düşmesini beklediklerini fakat şimdiye kadar herhangi bir düşüşün yaşanmadığını söyledi. Albayrak, "Bunun nedenleri şunlar, buralarda yıkım yeni başladı. Biz bütün evlerin bir defada yıkılacağını düşünüyorduk. TOKİ'ler tamamlanınca vatandaş bir defada taşınır. Ama böyle olmadı. Şuan TOKİ'lere taşınan arkadaşların evleri boşalınca, evleri yeni yıkılan arkadaşlar oraya taşınıyor. O yüzden fiyatlar biraz yüksek devam ediyor. Şuan Elazığ'da ev sektöründe yüzde 60 -70 arası kira artışı yaşandı. Fırsatçılık yapan da oldu, vatandaşına destek olan da oldu. Ev verirken hasar kaydı belli olsun 100 lira aşağı isterim diyen de oldu, bin liralık eve 2 bin lira isteyen de oldu. Deprem Elazığ'ı 5 sene geriye götürdü. Ev fiyatlarının ise en geç bir sene içinde düşeceğine inanıyorum. TOKİ'lerin tamamlanması ve burada oturanların 1 sene içerisinde taşınması halinde evler çoğalacağı için kiraların düşeceğini düşünüyorum" dedi.