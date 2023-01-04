İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da kırağı ağaçları beyaza bürüdü

Hava sıcaklığının eksilerde seyrettiği Elazığ’da kırağı, ağaçları kar yağmış gibi beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının eksilerde seyrettiği Elazığ'da kırağı, ağaçları kar yağmış gibi beyaza bürüdü.


Elazığ'da son günlerde hava sıcaklığı eksilerin altında seyretmeye başladı. Hava sıcaklığındaki düşüşle birlikte kent genelinde kırağı etkisini sürdürüyor. Adeta kar yağmış gibi görünen kırağı, ağaçları ve yolları beyaza bürüdü.


Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent genelinde sıcaklıkların eksilerde seyredeceği ve kırağı ile sisin etkisini sürdüreceği bildirildi.

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