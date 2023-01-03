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Elazığ'da kırağı ve don etkili oldu

Hava sıcaklığının eksi 4’e düştüğü Elazığ’da kırağı ve don etkili oldu.

Hava sıcaklığının eksi 4'e düştüğü Elazığ'da kırağı ve don etkili oldu. Kırağı ile ağaçlar beyaza bürünürken, araç camları ise buz tuttu. Vatandaşlar ise soğuktan korumak için araç camlarına branda örttü.


Elazığ'da etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte hava sıcaklığının eksi 4 dereceye kadar düşmesi ile kırağı ve don etkili oldu. Kırağı ile ağaçlar beyaza bürünürken, araç camları ise buz tuttu. Buzlanma nedeniyle araç sahipleri arabalarının motor kısmı, cam ve kapılarının donmaması için branda örterek korumaya çalıştı. Vatandaşlar, işe gitmek için aracının buz tutan camlarını güçlükle temizledi.

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