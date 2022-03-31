Elazığ'da Kırsal Kalkınma İstişare Toplantısı yapıldı

Elazığ'da iklim değişikliği odağında Kırsal Kalkınma İstişare Toplantısı yapıldı.

Fırat Kalkınma Ajansının koordinasyonunda Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli'de bulunan ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla Elazığ'da, Kırsal Kalkınma Temalı İstişare toplantısı düzenlendi. İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezinde düzenlenen toplantıda sunumların gerçekleştirildi. Toplantının son bölümünde tarım ve kırsal kalkınma alanlarında koordinasyon gerektiren ve ajansın destekleri ile müdahale edebileceği konular görüşüldü.

Ajans olarak Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerinin kalkınmasına, sosyal ve ekonomik gelişimine yönelik çalışmalar yürüttüklerini dile getiren FKA Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu, “Ajans olarak bölgenin kalkınması, sosyal ve ekonomik olarak gelişmesini sağlayıp insani gelişimini attırmak ve sektörel gelişimine katkıda bulunmak üzere turizm, sanayi ve tarım alanında çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç da güvenli gıdanın önemine dikkat çekerek gıda güvenirliği konulu sunumunu gerçekleştirdi. Sunumunda, nüfus projeksiyonu ve gıda üretim miktarlarından bahseden Kılıç, kıtlık riskini azaltmak ve bertaraf etmek için yapılacak üretimin yanı sıra gıda israfını önlemek için de tedbirler alınmasının önemine değindi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürü Ömer Faruk Kaya ise bölge müdürlüğü olarak Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman illerinde faaliyet gösterdiklerini kaydederek, “Meteoroloji olarak bölgemizde ürettiğimiz bilgilerin tarım da dahil tüm sektörlerde en etkin şekilde kullanılmasını arzu ediyoruz. Tarımsal üretim noktasında ülkemizin bu süreçteki kalkınmasına katkıda bulunmayı canı gönülden istiyoruz” diye konuştu.