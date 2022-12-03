İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da kış lastiği denetimi gerçekleştirildi

Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Jandarması ekiplerince trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla il genelinde kış lastiği denetimi gerçekleştirildi.


Ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık itibariyle ülke genelinde başlaması üzerine Elazığ'da da Trafik Jandarması ekiplerince ticari araçlar durdurularak kış lastiği denetimi yapıldı. Ekiplerce 1-2 Aralık tarihlerinde 759 araç kontrol edildi. Uygulamanın 1 Nisan 2023'e kadar devam edileceği hatırlatılırken, kontrollerin aralıksız süreceği kaydedildi.

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