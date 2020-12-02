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Elazığ'da kış lastiği denetimleri başladı

Elazığ’da jandarma ekipleri tarafından kış lastiği denetimleri yapılmaya başlandı.

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından kış lastiği denetimleri yapılmaya başlandı.


İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, zorunlu kış lastiği uygulamasına geçilmesiyle birlikte can ve mal kaybının olmaması veya en aza indirilmesi amacıyla denetimlere ağırlık verdi. Kış lastiğinin ticari araçlarda zorunlu olduğu belirtilirken, hususi araçlar da da can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kullanılması konusunda Jandarma Trafik Timleri sürücülere öneride bulundu.


Denetimlerde tek tek lastikleri kontrol eden ve sürücüleri bilgilendiren jandarma ekipleri, kurala uymayan araçların sürücülerine 776 lira ceza kesileceğini aktardı.


Öteyandan uygulamanın 1 Nisan 2021'e kadar devam edeceği aktarıldı.

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