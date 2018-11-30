Elazığ'da "kış lastiği" yoğunluğu başladı

Yarın itibariyle uygulamaya girecek olan "kış lastiği takma zorunluluğu" Elazığ'daki lastikçilerde yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

1 Aralık tarihiyle itibariyle şehirlerarası yollarda seyahat eden tüm araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu başlıyor. Uygulamanın başlaması ile kışlık lastiklerini takmayan sürücülere ise 715 TL para cezası uygulanacak. Kış aylarında araçların yol tutuşunu ve güvenliğini sağlayan kış lastiklerindeki zorunluluk, 1 Nisan 2019 tarihine kadar devam edecek. Bu kapsamda Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da sanayi sitesinde bulunan lastik satışı ve değişimi yapan işletmelerde yoğunluk yaşanıyor. Uygulamanın yarın başladığını belirten Oto Lastik Ustası Abbas Yeşilkaya, şu anda çok yoğunluk olduğunu aktardı.

“Kış lastiği yoksa kasko ve sigorta devre dışı kalıyor"

Kışlık lastik taktırmayana cezalar olduğunu vurgulayan Yeşilkaya, “Binek araçlarda şehir merkezlerinde 4 tane takma zorunluluğu yok. Ama bu da valiliğe bağlı. Şehirler arası olunca 4 teker şart. Bu yeni bir yasa. Çok kimse bilmiyor. Binek araçlarda kaza yapıldığı takdirde kış lastiği yoksa kasko ve sigorta devre dışı kalıyor. Cezalar caydırıcı oldu. Eskiye göre yoğunluk daha fazla. Cezayı bir köşeye bırakın önemli olan can güvenliğidir. Kış lastiğinin firen mesafesi, yol tutuşu çok iyi. Yaz lastiği kışın sertleşiyor. Ama kış lastiği ne kadar soğuk olursa o kadar yumuşuyor" dedi.

İnsanların bilinçlendiğini aktaran Yeşilkaya, “Kış lastiğini çok taktıran var. Kış lastiğinin firen mesafesi ve yol tutuşu çok iyi. Ani kaymaları engelliyor. Biz bile kendimizi hazırladığımız zaman ayakkabıdan başlıyoruz. Onun için şart. Araç ne kadar iyi olursa olsun lastik çok önemlidir. Yol tutan lastiktir. Lastiğinin standardı 8 milimdir. 4 milimin altına düştüğü zaman ceza var. Hava sıcaklığı eksiye düştüğü zaman takılması gerek. Kış lastiği yağış başladığı zaman takılması lazım. Sadece kar yağınca değil” diye bilgi verdi.

Kış lastiği taktırmak için sanayiye gelen araç sahiplerinden Zülfü Usta, “Aracımız yağmurda da tehlike oluşturabilir. Daha erken gelmek istiyordum. İşten dolayı gelemedim. Fırsatı buldum ve geldim. Lastiklerimizi değiştiriyoruz. 1 Aralık uygulamasından da memnunuz. Herkesin lastiğini taktırmasını istiyorum” diye konuştu.

Sanayiye kış lastiğini taktırmaya gelenlerden Şahin Polat ise, “Kış olduğu zaman lastikleri takıp işimizi garantiye almak daha iyi olur. Elazığ şartları da belli. O yüzden lastiklerimizi takmaya geldik” ifadelerini kullandı.