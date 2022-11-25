Elazığ'da 'kış mevsimi trafik tedbirleri' toplantısı yapıldı

Elazığ'da, kent genelinde olumsuz hava şartlarıyla mücadelede alınacak tedbirlere ilişkin toplantı gerçekleştirildi.

Elazığ genelinde olumsuz hava şartlarıyla mücadelede alınacak tedbirlerle ilgili konular görüşülmek üzere, Vali Dr. Ömer Toraman başkanlığında, Elazığ Valiliği toplantı salonunda ilgili kurum müdürleri ve yetkililerin katılımıyla 1 Aralık 2022 - 1 Nisan 2023 kış mevsimi trafik tedbirleri toplantısı yapıldı.

Trafik kazalarının oluşmasında önemli rol oynayan kış mevsimi koşulları ve trafik güvenliğine yönelik diğer olumsuzluklar nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanmasına ilişkin alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda olağan yaşamı olumsuz etkileyecek durumları engellemek ve trafikte yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçmek amacıyla yapılacak çalışmalar ve alınacak tedbirler, vatandaşların kış mevsimi süresince huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini ve sürücülerin trafik kural ihlal davranışlarının en aza indirilmesini sağlamak amacıyla yapılacak çalışmalar, trafik kazalarının yaşanmasında önemli rol oynayan kış mevsimi koşulları ve trafik güvenliğine yönelik diğer olumsuzluklarda değerlendirildi.