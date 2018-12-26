Elazığ'da kış tedbirleri toplantısı yapıldı

Elazığ'da ilgili kurumların katılımıyla kış tedbirleri toplantısı yapıldı.

Vali Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında, kış nedeniyle, İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda kış mevsiminde yoğun kar yağışı ve don olaylarında olası can, mal kayıplarının önlenebilmesi veya en aza indirilebilmesi ile müdahale çalışmalarının hızlı ve etkin yapılabilmesi görüşüldüğü bildirildi.Toplantıda İl AFAD Müdürü Osman Pıhtılı tarafından yapılan sunumu ardından, alınması gereken tedbirler kararlaştırıldı.

Vatandaşların olumsuz kış şartlarından etkilenmemesi ve herhangi bir aksaklık veya olumsuzluk yaşanmaması için tüm kamu kurumlarının gerekli tedbirleri alarak koordineli bir şekilde hizmet vereceğini belirten Vali Kaldırım," Ayrıca meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde bugünden itibaren yoğun kar yağışı ve akabinde don olayı beklendiğinden dolayı araçların kar lastiği takmalarını, zincirsiz trafiğe çıkmamalarını ve dikkatli araç kullanmalarını tüm vatandaşlarımızdan önemle istirham ediyorum. Karla mücadele ve kış şartlarından dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı gerekli tedbirleri aldık. Bütün kurumlarımız bu konuda hazırlıklarını yaptılar. Kış mevsiminin olumsuz şartlarından etkilenen vatandaşlarımızın ise 24 saat aralıksız hizmet veren İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nin iletişim numaraları olan 122 ve (424) 247 29 69 no'lu telefonlar ile iletişime geçebilirler”diye konuştu.

Vali Kaldırım'ın başkanlık yaptığı toplantı da Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Sabuncu, İl Sağlık Müdürü Doç.Dr. Cahit Polat, İl AFAD Müdürü Osman Pıhtılı, İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, ilgili kurum amirleri yer aldı.