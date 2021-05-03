Elazığ'da kısıtlama ile yaya yoğunluğu azaldı, araç yoğunluğu dikkat çekti

Elazığ'da da süren 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında şehir de araç trafiğinde yoğunluk dikkat çekti, sokağa yaya olarak çıkanların sayısı da yok denecek kadar aza indi.

Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Kısıtlama nedeniyle kent genelinde güvenlik güçleri belirlenen yerlere yaya ve uygulamalı noktaları kurarak kontrol çalışması yürütüyor. Zorunlu olarak işe gelenlerin araçlarını kullanmayı tercih etmesi nedeniyle trafikte zaman zaman yoğunluk yaşanan kentte, normal zamanda aşırı derece yoğun olan Gazi, Vali Fahribey, Hürriyet Caddeleri gibi yerler ise neredeyse boş aldı. Yayaların yok denecek kadar az olduğu yerlerde sadece bazı bankaların önleri ile izin belgesi almaya gelenlerin eski valilik binasında oluşturduğu yoğunluk dikkat çekti.

Öteyandan denetimlerin bugünden sonra daha sıkı şekilde yapılacağı bildirildi.