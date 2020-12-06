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Elazığ'da kısıtlama kapsamında denetimler gün boyu sürdü

Elazığ polisi sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kentin çeşitli noktalarında gün boyu uygulama gerçekleştirdi.


Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında güvenlik güçleri denetimleri sıklaştırdı. Elazığ'da da kentin giriş ve çıkışlarında araçlar üzerinde uygulama yapan polis ekipleri kent merkezinde de dün olduğu gibi bugünde denetimler gerçekleştirdi.Özellikle Çaydaçıra Kavşağı, Zübeyde Hanım ve Gazi caddelerinde araçlar ve yayalar üzerine denetim yapan polis sokağa çıkanlardan kısıtlamadan muaf olduklarına dair belgeleri istedi.


Kısıtlama kurallarına uymayanlara cezai işlem uygulandığı ancak vatandaşların kısıtlamaya büyük oranda uyduğu aktarıldı.

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