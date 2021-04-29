Elazığ'da kısıtlama öncesi alışveriş yoğunluğu

Elazığ'da da Koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde kentin bazı noktalarında yoğunluk oluştu.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da bugün saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanma dönemi öncesinde yoğunluk yaşanmaya başlandı. Kentte vatandaşlar tam kapanma öncesi, özellikle Kapalı Çarşı ve Saray Camii çevresinde alış veriş yerleri başta olmak üzere Gazi ile Hürriyet Caddelerinde yoğunluk oluştu. Kısıtlama öncesi vatandaşların genel itibariyle alışverişi yaptığı gözlemlendi.

17 günlük kısıtlama öncesi vatandaşların özellikle Gazi Caddesi, Saray Camii ve Kapalı Çarşı çevresinde yoğunluk oluşturduğunu belirten esnaflar, kısıtlamayla birlikte herkesin kurallara uymasını istedi.

Vatandaşlarda alış veriş yaptıklarını belirterek, zorunla haller dışında dışarı çıkmayı düşünmediklerini ifade etti.