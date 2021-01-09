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Elazığ'da kısıtlama sessizliği

Devam eden ve dün akşam itibariyle tekrar başlayan 56 saatlik hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında Elazığ’da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Devam eden ve dün akşam itibariyle tekrar başlayan 56 saatlik hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında Elazığ'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.


İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelge doğrultusunda hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması Elazığ'da da sürüyor. Dün akşam saat 21.00 itibariyle başlayan uygulamada ekipler gece boyu denetimlerini sürdürdü. Kentin en işlek caddeleri boş kalırken, temizlik işçileri ve belediye görevlileri cadde ve sokaklarda çalışma yaptı.


Pazartesi günü sabah saat 05.00'te sona erecek kısıtlama kapsamında denetimlerin düzenli olarak süreceği kaydedildi.

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