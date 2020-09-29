Elazığ'da kombi çalan 2 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da kombi hırsızlığı yapan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekipler, evlerden kombi çalınması ile ilgili çalışma yaptı. Polisin çalışmasında 2 adet kombi çalan şüphelilerin İ.G. ve Ş.Ç. olduğu belirlendi. 2 şüpheli polisin baskını ile yakalandı, çalınan kombilerden 1'i ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınan şüphelilerden İ.G'nin 13 suç kaydı olduğu belirlendi. Şüpheliler İ.G. ile Ş.Ç., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Mahkemeye çıkartılan 2 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.