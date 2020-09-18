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Elazığ'da kombi hırsızlığı: 4 tutuklama

Elazığ polisin yaptığı çalışmada çaldıkları kombilerle yakalanan şüphelilerden 4’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Elazığ polisin yaptığı çalışmada çaldıkları kombilerle yakalanan şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre,İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada evlerden kombi hırsızlığı yapan 5 şüpheli tespit edildi. Tespit edilen şüpheliler düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 4 adet çalıntı kombi ele geçirildi.


Emniyette ifadesi tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 1'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

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