Elazığ'da kombi hırsızlığı yapan şüpheli tutuklandı

Elazığ'da 10 farklı suç kaydı olan ve 6 ayrı adresten kombi hırsızlığı gerçekleştiren şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekipler, evlerden kombi çalınması ile ilgili çalışma yaptı. Polisin çalışmasında 6 adet kombi çalan şüphelinin K.B. olduğu belirlendi. Şüpheli ekiplerin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.Şüphelinin üst aramasın bir miktar da metamfetamin maddesi ele geçirildiği ayrıca 5'i hırsızlık olmak üzere toplam 10 suç kaydı olduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan şüpheli adliyeye sevke edildi.Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.