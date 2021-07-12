Elazığ'da 'Konteyner Cup' turnuvası başladı

Elazığ'da depremzede vatandaşların konakladığı geçici konteyner kentte kalan gençlere yönelik düzenlenen ‘Konteyner Cup' turnuvası başladı.

Elazığ'da 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6,8 büyüklüğünde depremden etkilenen vatandaşların konakladığı geçici konteyner kentte kalan gençler için 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kutlamaları kapsamında Konteyner Cup turnuvası düzenlendi. Elazığ Valiliği bünyesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvaya, 15-18 yaş arası gençler katıldı. Turnuva da ilk maç Aşağı Demirtaş - Kırklar Konteyner Kent arasında gerçekleşti. Müsabaka Kırklar Mahallesi Konteyner Kent'in 4-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İl Müdürü Abdulsamet Eren yaptığı açıklamada, “ Konteyner Cup gibi güzel bir etkinlikte gençlerimizle birlikteyiz. İnşallah süreklilik arz edecek, 14 Temmuz Perşembe günü final maçı ve ödül töreniyle son bulacak. Turnuvamıza katılan gençlerimizi tebrik ediyor, turnuvada başarılar diliyorum” dedi.