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Elazığ'da konteyner kentte dezenfekte ve ilaçlama yapıldı

Elazığ’da depremzedelerin kaldığı konteynerlerde salgın hastalıklara karşı dezenfekte ve ilaçlama yapıldı.

Elazığ'da depremzedelerin kaldığı konteynerlerde salgın hastalıklara karşı dezenfekte ve ilaçlama yapıldı.


Korona virüsünün Türkiye'ye sıçramasının ardından ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da önlemler artırıldı. Kent genelinde Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü koordinesinde toplu kullanım alanlarının ilaçlanmasının ardından depremzedelerin kullandığı konteynerlerde de dezenfekte işlemi yapıldı. Konteyner kentlerde bulunan çocuk oyun parkları ve evlerin çevreleri başta olmak üzere toplu kullanım alanları dezenfekte edildi.


Konteynerlerin ilaçlanmasının özellikle çocuklar için çok iyi olduğunu belirten Sunay Damak adlı vatandaş, “İlaçlanması iyi oldu, çünkü burası açık ortam. Yetişkinler için değil de çocuklar için daha büyük bir risk oluşturuyor. Ev ortamına alıştıkları için sıkılıyorlar, zaten içeride de tutamıyoruz. Bence buranın ilaçlanması çok iyi oldu” dedi.


Belediyenin konteyner kent alanının her tarafını ilaçladığını belirten Ahmet Doğan ise, “Depremde evimiz yıkıldı ve biz de konteynere taşındık. Allah devletimizden razı olsun. Belediyemiz de hastalığa önlem için her tarafı ilaçlıyor” diye konuştu.

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