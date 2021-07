Elazığ'da konteynerde kalan çocuklar için futbol turnuvası düzenlenecek

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen deprem sonrası konteyner kentlerde kalan çocuklar için futbol turnuvası düzenlenecek.

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8'lik deprem sonrası evlerini terk etmek zorunda kalan ve konteyner kentlerde kalan 15-18 yaş arası gençler için, Konteyner Cup Futbol Turnuvası düzenlenecek. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden turnuvaya ilişkin yapılan açıklamada, müsabakalara 15-18 yaş aralığında olan sporcuların katılabileceği kaydedildi. Açıklamada, "15 yaş altı 1 sporcu takıma dahil edilebilir. Kesinlikle konteyner kent dışından katılım yasak olacaktır. Müsabakaya katılan sporcular yanlarında nüfus cüzdanlarını bulundurmak zorundadır. Oluşturulan takımlara mutlaka bir isim verilecektir. Her takımın bir sorumlusu olacaktır. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gerekli gördüğünde kendisi ile iletişime geçecektir. Sağlık raporu ve veli izin belgesi zorunludur. Müsabakalarda TFF oyun kuralları geçerli olacaktır. Her takım sahaya en az 8 oyuncu 1 kaleci olmak üzere 9 sporcu ile çıkacaktır. Takımlar 5 yedek oyuncu bulundurabilirler. Her takım 5 oyuncu değişikliği yapabilir. Oyundan çıkan oyuncu tekrar oyuna giremez. Müsabakalar 25'er dakikalık 2 devre halinde oynanacaktır. Maçın berabere bitmesi sonucu eşitlik bozulmaz ise penaltı atışları sonucu galip gelen takım belirlenecektir. Turnuva sonunda 1. 2. ve 3.'ye kupa ve madalya, en centilmen sorumlu ve oyuncularına ise centilmenlik madalyaları verilecektir. Sporcular kendi malzemelerini kendileri temin edecektir" denildi.

Turnuvaya son katılım tarihi 10 Temmuz olarak belirlendi.