Elazığ'da kontrolden çıkan araç iş yerine girdi

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir iş yerine girdi. Kazada yaralanan olmazken, araç ve iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Çaydaçıra Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 23 HK 969 plakalı otomobil, yoldan çıkarak bir iş yerine girdi. Kazada yaralanan olmazken, otomobil ve iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.