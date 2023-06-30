Elazığ'da kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 6 yaralı

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aydınlatma direğine çarparken kazada araç içerisinde bulunan 6 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Yurtbaşı Beldesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.S. idaresindeki 12 AU 840 plakalı otomobil sürücüsü, aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarptı. Kazada araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.