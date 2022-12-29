Elazığ'da kontrolünü kaybeden sürücü refüje çıktı

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çıktı.

Kaza Cumhuriyet Mahallesi Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine tedbir amaçlı sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis kazayla ilgili incelemelerde bulundu.