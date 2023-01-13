İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da köpek katliamı: 10 köpek zehirlendi

Elazığ’ın Maden ilçesinde iddiaya göre 10 sokak köpeği zehirlenerek öldürüldü.

Elazığ'ın Maden ilçesinde iddiaya göre 10 sokak köpeği zehirlenerek öldürüldü. Köpeklerin öldüğünü gören vatandaşlar duruma tepki gösterdi.


İddiaya göre, Maden ilçesinde bulunan 10 sokak köpeği kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zehirlenerek öldürüldü. Zehirlenen köpekler ilçe dışında bulunan boş arazilere atılırken köylüler gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, yetkililerin köpekleri zehirleyenleri tespit etmesini istedi.

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