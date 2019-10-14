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Elazığ'da köpek kurtarma operasyonu gülümsetti

Elazığ’ın Baskil ilçesinde havuza düşen bir köpek itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde havuza düşen bir köpek itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. O anları kayıt altına alan bir vatandaşın anlatımı ise gülümsetti.


Baskil merkeze bağlı Elazığ Caddesinde bulunan bir havuza düşen köpeğin çıkamadığı gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Köpeğin saldırgan olmasından dolayı yaklaşamayan ekipler, havuza kalıp tahtası uzattı. Uzun uğraşlar sonucu tahtaya yönlendirilen köpek havuzdan çıkmayı başardı. O anlar ise Şano Baydemir tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Baydemir'in olayı kendince anlatması ile izleyenleri güldürdü.

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