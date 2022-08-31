İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Elazığ'da köpekler kümese girdi, 35 tavuğu telef etti

Elazığ’da bir kümese giren sokak köpekleri, 35 tavuğu telef etti.

Elazığ'da bir kümese giren sokak köpekleri, 35 tavuğu telef etti.


Olay, Beyyurdu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meral Demirpolat'a ait kümese gece saatlerinde başı boş köpekler girdi. Kümeste bulan 35 tavuğu boğarak telef eden köpekler, daha sonra gözden kayboldu. Sabah kümese giden Meral Demirpolat, kümesinde bulunan tavukların hepsinin telef olduğunu gördü.


Demirpolat, daha öncede 40 tavuğunun yine köpekler tarafından telef edildiğini ifade etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.