Elazığ'da köpekler kümese girdi, 37 tavuğu telef etti

Elazığ'da bir kümese giren sokak köpekleri, 37 tavuğu telef etti.

Olay, Beyyurdu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meral Demirpolat'a ait kümese sabah saatlerinde başı boş köpekler girdi. Köpeklerin sesini duyan Demirpolat, kümese gidince köpeklerin tavukları telef ettiğini gördü. Kendi imkanları ile köpekleri kümesten uzaklaştıran Demirpolat'ın 37 tavuğu telef oldu. Demirpolat, daha öncede 40 tavuğunun yine köpekler tarafından telef edildiğini ifade ederek, yetkililerden yardım istedi.