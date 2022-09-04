İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da korkutan odunluk yangını

Elazığ’da bir binanın odunluğunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Elazığ'da bir binanın odunluğunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.


Olay, Olgunlar Mahallesi Sultan Fatih Caddesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir binanın odunluğunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören bina sakinleri durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipleri binayı sarmak üzere olan alevleri, kısa sürede kontrol atlına alarak söndürdü.

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