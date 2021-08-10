Elazığ'da korkutan yangın

Elazığ'da tek katlı metruk evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, merkez Yeni Mahalle Kanalüstü Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depremde hasar gören metruk bina henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Dumanları ve alevleri gören komşular durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.